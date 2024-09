Weichenstellung für Neubau von Böhler-Spital

Dass das Containerspital ein zusätzliches Leergeschoß – mit im Detail noch offener Nutzung – bekommt, beeinflusst das künftige Schicksal des Spitals nachhaltig: Nun lässt sich das alte Böhler-Spital komplett abreißen, während zugleich das Containerspital die Versorgung komplett aufrechterhalten kann. Damit sind die Chancen gestiegen, dass der geplante „Gesundheitscampus“ als endgültiger Böhler-Ersatz am Standort des jetzigen Spitals gebaut werden könnte. Spekuliert wurde etwa auch über einen Neubau an der Stelle der verwaisten AUVA-Zentrale in der Adalbert-Stifter-Straße.