Böhler-Spital in Wien kommt wieder auf Touren

Böhlerianer tun, was sie können

An der Böhler-Belegschaft soll die Patientenversorgung nicht scheitern: Die 16 Mediziner und 25 Pflegekräfte in der Tagesklinik takten die Operationen, so dicht sie nur können, die Öffnungsdauer der OP-Säle wird bis zum letzten Moment ausgereizt, und entgegen den ursprünglichen Plänen wird nun auch am Samstag operiert. Immerhin gilt es auch die sommerliche OP-Sperre im Meidlinger AUVA-Spital abzufedern. „Wir sind bereit, Patienten gibt es auch genug, der Rest liegt an der Infrastruktur“, betont Chirurg Heinz Brenner.