Land stellt weiteres Geld für Gemeinden bereit

Damit machen die Bedarfszuweisungen heuer insgesamt 76,1 Millionen Euro aus, darin enthalten sind 49,5 Millionen Euro an Projektförderungsmitteln. Hinzu kommen 6 Millionen Euro an Sonderprojektmitteln. „Bedarfszuweisungen und Sondermittel zusammen bedeuten heuer insgesamt über 82 Millionen Euro, damit unsere Gemeinden weiter in die Infrastruktur investieren können und ihre finanzielle Stabilität dabei gesichert bleibt“, erklärt Doskozil. Man nehme damit eine historische Summe in die Hand, um den Kommunen den Rücken zu stärken.