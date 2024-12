Immer mehr Bürgermeister schlagen Alarm

Gesetzliche Vorgaben, um ausgeglichen zu budgetieren, könne er nicht einhalten. „Wir haben 110 Mitarbeiter und ich werde keinen kündigen. Sollen die lieben Herrn Politiker aus Eisenstadt kommen und das übernehmen“, neckt Kovacs angesichts der Finanznot in den Gemeindekassen in Richtung Landhaus. In 39 Jahren Gemeindepolitik habe er eine solche Situation noch nie erlebt. „Im Burgenland wird einem das Gefühl vermittelt, dass das Land im Geld schwimmt. Andererseits muss ich als Bürgermeister der Feuerwehr erklären, dass sie keine neuen Helme bekommen, weil der Gemeinde das ganze Geld abgezogen wird“, so Kovacs.