„Psychisch, seelisch und körperlich an der Grenze“

„Sonst würde es nicht mehr gehen“, sagt Tanja. Zumal sich der Zustand von Lea dramatisch verschlechtert hat, man aktuell auf einen OP-Termin für einen künstlichen Blasenausgang wartet. „Das Jahr war extrem, wir sind psychisch, seelisch und körperlich immer an der Grenze gewesen! Aber die Liebe zu unserer Lea ist bedingungslos. Wir haben ihr versprochen, immer für sie da zu sein, alles für sie zu geben“, so die liebevolle Mama, die nebenbei als Betreuerin in einer Schule für beeinträchtigte Kinder arbeitet. Papa Gerhard ist – auch weil Lea immer schwerer wird – durchgehend zu Hause, wodurch zu den enormen Belastungen im Alltag auch finanzielle Sorgen kommen.