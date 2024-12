Blau-Weiße-Ansage: „Wir bleiben immer in der Liga“

„Bleiben immer in der Liga“

Auch wenn am Sonntag natürlich die letzten 90 Minuten gegen Klagenfurt das Wichtigste sind. Gegen ein Team, das zuletzt gegen Rapid 0:2, bei Sturm 0:7 und gegen Tirol 0:3 verloren hat, vor dem Scheiblehner aber warnt. Auch weil BW Linz gegen die Kärntner in Liga 1 noch nie gewonnen hat. Was für ihn aber dennoch kein Widerspruch zur „Beruhigungspille“ mit den elf Worten ist: „Ich kann allen versichern, dass wir immer in der Liga bleiben!“