Seltene Regenbogenwolke über Indonesien gefilmt

Die irisierenden Farben in den Wolken entstehen durch die Beugung des Lichts an feinen Wassertröpfchen. Wenn das Sonnenlicht auf die Wolken trifft, wird es durch die winzigen Wassertröpfchen gebrochen und reflektiert. Dabei wird das Licht in seine verschiedenen Farben zerlegt, ähnlich wie bei einem Regenbogen, jedoch in einem viel kleineren Maßstab und oft mit subtileren Farbtönen. Dieses Phänomen tritt in der Regel auf, wenn die Wolken eine spezielle Struktur und eine geeignete Größe der Tröpfchen aufweisen, um das Licht in solch einer Art zu streuen.