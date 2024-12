Zwei Jugendliche beim Krampuslauf verprügelt

Am Donnerstag fand in Grünau im Almtal ein Krampuslauf statt. Um nicht in das Gemenge zu kommen, hielten sich zwei Mädchen im Alter von 16 und 17 Jahren im Hintergrund auf. Ihren Angaben zufolge lief gegen 19.40 Uhr ein Krampus zu den beiden Mädchen, die sich in einem Eck im Gemeindegebäude zurückgezogen hatten. Der Krampus schlug auf das 16-jährige Mädchen hin, wodurch sich diese eine Verletzung zuzog.