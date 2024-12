Hoppla! Putins Nichte gibt unbequeme Zahl preis

Dem Chef des Verteidigungsausschusses Andrej Kartapolow war diese Bekanntgabe sichtlich unbequem – er rügt Ziwiljowa in dem Video, diese Daten nicht preiszugeben. Die Ministerin habe über „sehr sensible und vertrauliche“ Informationen gesprochen. „Ich bitte Sie inständig, diese Zahlen nirgendwo zu nennen“, fuhr Kartopolow fort. „Wir sollten diese Zahlen in den endgültigen Dokumenten nirgendwo anführen.“