Starmer: Russland ist zunehmend verzweifelt

„Wir müssen die Ukraine weiterhin unterstützen und tun, was nötig ist, um ihre Selbstverteidigung so lange wie nötig zu unterstützen“, sagte er nach Angaben der Downing Street in einer Rede in London. „Um die Ukraine in die bestmögliche Position für Verhandlungen zu bringen“, so Starmer, „damit sie einen gerechten und andauernden Frieden zu ihren Bedingungen erreichen können, der ihre Sicherheit, Unabhängigkeit und das Recht garantiert, ihre Zukunft zu wählen.“