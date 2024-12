Zumtobel-Gruppe schreibt trotz Krise Gewinne

Auch der Dornbirner Leuchtenhersteller Zumtobel hat mit der Wirtschaftsflaute zu kämpfen, angesichts der widrigen Umstände behauptet er sich aber gut: Zwar stagnierte der Umsatz im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/25, der um Restrukturierungskosten bereinigte operative Gewinn legte gegenüber der Vorjahresperiode hingegen von 40,0 Mio. auf 41,2 Mio. Euro leicht zu, der Periodengewinn ging indessen von 21,2 Millionen auf 18,4 Millionen Euro zurück. „Wir leiden halt mit der Bauindustrie mit“, so das nüchterne Fazit von CEO Alfred Felder. Dennoch sei man „im Großen und Ganzen zufrieden“ mit dem ersten Halbjahr, sagte Felder: „Das spiegelt sich auch in den Zahlen wider. Wir haben es trotz der schwierigen wirtschaftlichen Situation in vielen unserer Länder, wo wir tätig sind, geschafft, noch leicht zu wachsen.“