Rechtsextremer Georgescu jahrelang in Österreich

Georgescus Beziehungen nach Österreich reichen allerdings schon in die Zeit vor seiner Übersiedlung zurück. So wurde der damalige Nachhaltigkeitsexperte bereits 2009 im Internet als Vorstandsmitglied des Vereins „The Club of Rome – European Support Centre“ mit Sitz in Wien geführt. Ende der Neunzigerjahre gegründet, sollte dieses „Europabüro des Club of Rome“ eine Osterweiterung des auf Ökologie- und Wirtschaftsfragen spezialisierten „Club of Rome“ vorantreiben und neue „Chapter“ (Landesorganisationen, Anm.) in Osteuropa unterstützen. 2010 avancierte der 1962 geborene Rumäne jedenfalls zum ehrenamtlichen Vorsitzenden dieses „Europabüros“ in Wien.