Rumänien könnte bald Ukraine-Hilfe stoppen

Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 hat Rumänien Millionen Tonnen ukrainisches Getreide über seinen Schwarzmeerhafen Constanta exportiert, Kampfpiloten des Nachbarlandes ausgebildet und der Regierung in Kiew eine Patriot-Luftabwehrbatterie zur Verfügung gestellt. All das werde aufhören, sollte er gewinnen, sagte Georgescu in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters.