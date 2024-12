Tschofenig ist Skisprung-Star Kraft auf den Fersen

Vier Bewerbe in Lillehammer (Nor) und Ruka (Fin), stets in den Top-6 und zwei Podestplätze. Der Kärntner Daniel Tschofenig ist bravourös in den Skisprung-Weltcup gestartet: „Klar ist jetzt das Selbstvertrauen groß!“ Im Gesamtweltcup ist er auf Tuchfühlung mit den ÖSV-Kollegen Stefan Kraft und Jan Hörl – am Wochenende geht‘s in Polen weiter.