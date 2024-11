Erstmals seit 2011 zwei Kärntner auf dem Podest

Das war doch etwas historisch! Mit Daniel Tschofenig (Zweiter) und Maxi Ortner (Dritter) standen beim Weltcup-Start in Lillehammer (Nor) zwei Kärntner zusammen am Podest. Erstmals seit 17. Dezember 2011 in Engelberg (Sz), als Martin Koch unmittelbar vor Thomas Morgenstern Platz zwei belegt hatte.