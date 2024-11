„Es wird jetzt Zeit für Tschofenigs ersten Sieg!“

Springen in Villach als Highlight

Klar freut er sich auf die Springen in Villach am 5. und am 6. Jänner 2025. „Das ist mein Heimweltcup. Zusammen mit der WM ein echtes Highlight“, so der 53-Jährige. Und bei der WM in Trondheim Ende Feber bis Anfang März reist sein Schützling Katharina Schmid als Titelverteidiger an. In Planica 2023 sicherte sie sich Einzel-Gold auf der Normalschanze. „Wir haben ein gutes Team, zudem einige Junge eingebaut. Für die nächsten Jahre peilen wir den Sieg in der Nationenwertung an“, erklärt Kuttin, der schon am Dienstag mit dem Bus nach Norwegen gedüst ist.