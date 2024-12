Punsch, Wintergrillen und ein feuriger Krampuslauf

In Oberösterreich weihnachtet es bereits allerorts: Beim Weinberger Schloss Advent leuchten etwa Kinderaugen genauso wie beim „Advent-Kasperl“ in Wels. Nicht alltäglich ist eine 17 Kilometer lange Fahrt mit der Steyrtalbahn zum Steinbacher Adventmarkt. Cobario geben ein besinnliches Weihnachtskonzert in Traun, und als perfektes Geschenk eignet sich z. B. ein Gutschein für einen Kurs zum Wintergrillen in Marchtrenk.