Waffen-Verfahren gegen Hunter Biden eingestellt

Breite Kritik an väterlicher Begnadigung

Die Entscheidung stieß auf breite Kritik, insbesondere von Republikanern. Innerhalb der Demokratischen Partei blieben die Reaktionen weitgehend zurückhaltend, doch es gab auch vereinzelt Widerspruch. So erklärte etwa der demokratische Senator Michael Bennet auf der Plattform X, Bidens Begnadigung stelle „persönliche Interessen über seine Pflicht“ und untergrabe „weiter das Vertrauen der Amerikaner in ein Justizsystem, das alle fair und gleich behandelt“.