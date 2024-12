Trump: Hunter Bidens Begnadigung ist „Missbrauch“

„Heute habe ich eine Begnadigung für meinen Sohn Hunter unterzeichnet“, gab der Präsident am 2. Dezember bekannt. „Vom Tag meines Amtsantritts an habe ich gesagt, dass ich mich nicht in die Entscheidungsfindung des Justizministeriums einmischen werde, und ich habe mein Wort gehalten, obwohl ich mit ansehen musste, wie mein Sohn selektiv und ungerecht verfolgt wurde.“