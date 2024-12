Joe Bidens väterlicher Gnadenakt sorgt für Unmut

Biden bittet um Verständnis seiner Landsleute

Der Politikwissenschaftler Nicholas Creel von der State University in Georgia argumentierte hingegen, nichts von dem, das Biden vor seinem Ausscheiden aus dem Amt tue, werde die Handlungen eines Nachfolgers beeinflussen – da sich Trump „einfach nicht um Präzedenzfälle schert“. „Trump wird nie einen Vorwand brauchen, um zu tun, was er will, sobald er im Amt ist“, sagte er der Nachrichtenagentur AFP. Etwas anderes zu sagen, sei „lächerlich“.