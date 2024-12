Biden begnadigt Sohn Hunter vor Strafmaßverkündung

Die breit angelegte Begnadigung gewährt Gnade für die Steuer- und Waffendelikte, die Hunter Biden zur Last gelegt werden sowie alle möglichen Bundesverbrechen, die Hunter Biden „vom 1. Januar 2014 bis zum 1. Dezember 2024“ begangen haben könnte. In diesen Zeitraum fällt die gesamte Amtszeit im Vorstand des ukrainischen Gasunternehmens Burisma und einen Großteil seiner anderen Auslandstätigkeit, darunter in China. Wegen dieser Tätigkeiten war der 54-Jährige unter die Lupe genommen worden.