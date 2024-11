„Bestechungsversuch“ der mächtigen Mercosur-Lobby

Wird Abkommen am Rande des G20-Gipfels finalisiert?

Die angebotene Entschädigung sei ein Hohn, eine glatte Farce. Denn für jeden Bauern in der Union würden anteilsmäßig lediglich zehn Euro bleiben. Auch Greenpeace-Chef Alexander Egit ist empört. Dennoch könnte das so umstrittene Freihandelsabkommen beim am Wochenende in Rio de Janeiro stattfindenden G20-Gipfel finalisiert werden.