Mercosur: Frankreichs Bauern erheben sich wieder

Macron will Unterschrift verweigern

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bekräftigte am Sonntag bei einem Besuch in Argentinien seine Ablehnung des Mercosur-Abkommens. Frankreich lehne es ab, sagte er. „Wir glauben nicht an das Abkommen, so wie es ausgehandelt wurde.“ Österreich gehört ebenfalls zu den Ländern, die dem Abkommen kritisch gegenüberstehen. Neben Umweltbedenken dürfte in der Politik die erwartete Konkurrenz für die heimische Landwirtschaft hier den Ausschlag geben.