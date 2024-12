Harald Krassnitzer: „Tod ist ein Teil des Lebens“

In „Engel mit beschränkter Haftung“ spielen Sie den Schutzengel Oskar Manker, der gerne die wohlverdiente Pension antreten würde, der auf dem Weg dorthin aber noch so einige Hürden überwinden muss. Was hat Sie an diesem Projekt am meisten gereizt?

Was mich an den Büchern von Uli Brée immer begeistert, ist die Art und Weise, wie er Komik blitzartig verändert. Er wechselt zu berührenden Szenen, lässt dann Realitäten einfließen und entscheidet sich dafür, einen Krimi zu erzählen. Trotz allem vergisst er dazwischen nie, dass das Projekt am Ende immer noch eine Komödie ist. Die Figuren haben eine unglaublich emotionale und narrative Vielfalt. Er macht das schön und gut und für Schauspieler ist so etwas immer ein gefundenes Fressen. Brée und Regisseur Dirk Kummer haben schon mehrere erfolgreiche Produktionen miteinander ausgetragen. Mit diesen beiden zusammenzuarbeiten, macht dann besonders Spaß.