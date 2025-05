Themenvielfalt zu „80 Jahre Republik Österreich“

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann ist stolz, was sein Team zu diesem mehrfachen Jubiläum aus dem Boden gestampft hat. „Allein in ORF 2 und ORF 3 rufen 34 TV-Neuproduktionen, sowie Live-Übertragungen von Gedenkveranstaltungen diese für Österreich so entscheidenden Kapitel seiner Geschichte wieder in Erinnerung. Der ORF will mit dem Schwerpunkt als Rundfunk der Gesellschaft zur öffentlichen Kultur des Erinnerns und zur generationenübergreifenden Kommunikation beitragen.“ Das Gesamtprogramm ist ungefähr 100 Stunden lang und beleuchtet die verschiedenen Stränge der österreichischen Historie profund und komplett aus allen Blickwinkeln.