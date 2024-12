Patricia Aulitzky: „Lisa Kuen ist eine coole Sau“

Mit rund 880.000 Zusehern war „Das Mädchen aus dem Bergsee“ auch einer der erfolgreichsten Landkrimis überhaupt. Die Quote so einer Produktion ist für die gesamte Zukunft der Reihe nicht ganz egal. Motiviert so ein Erfolg oder kann er auch hemmend wirken?

Die Quote macht mir überhaupt keinen Druck. Ich versuche mich, auf den Film und die Rolle zu konzentrieren. Natürlich wünscht man sich eine gute Quote, weil sie oft maßgeblich für die Fortsetzung einer Reihe ist. Ich liebe den Charakter der Lisa Kuen und spiele sie gerne – ich fände es schön, wenn es noch lange so weitergeht. Während ich einen Film angehe oder neu in ihn reingehe, denke ich aber über Erfolg gar nicht nach. Ich konzentriere mich darauf, meine Sache zu 110.000 Prozent zu machen und hoffentlich ein gutes Ergebnis zu haben. Es ist dann aber natürlich eine schöne Bestätigung, wenn der Einsatz von vielen gesehen wird und man Feedback bekommt. Das Feedback ist mir sogar wichtiger als die Quote an sich.