Innsbrucks Bürgermeister rechnet mit VdB & ÖVP ab

Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber übt scharfe Kritik an Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Für ihn habe das Staatsoberhaupt mit dem Regierungsauftrag an die ÖVP – und nicht an die stimmenstärkste FPÖ – „ideologisch agiert“. Auch für seine Ex-Partei ÖVP findet Anzengruber wenig nette Worte.