Anzengruber, Schöpf, Hörl: Ur-ÖVPler auf Abwegen

Aufstieg zum Stadtoberhaupt

Fall eins: Johannes Anzengruber. Eigentlich jahrelang ein eher unscheinbarer Politiker in Innsbruck, kaum durch politische (durch andere schon mehr) Taten aufgefallen, fühlte sich benachteiligt, trat in der Landeshauptstadt als „Solokämpfer“ in der Bürgermeisterring und rang alle nieder. Inklusive Georg Willi (Grüne) und vor allem der vereinten bürgerlichen Koalition, der er eigentlich angehört. Anzengruber ist nun Bürgermeister, die Volkspartei in Innsbruck fristet nach der bittersten Niederlage seit Jahrzehnten ein Nischendasein und landesweit weiß man immer noch nicht, wie man mit dem Fall, oder besser wohl Aufstieg von Johannes Anzengruber umgehen soll.