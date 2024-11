„Die Beschäftigten im Handel brauchen ihre Kohle“

Plus von 4,3 Prozent gefordert

Genau darauf drängt die Gewerkschaft mit ihrer Forderung nach einem Gehaltsplus von 4,3 Prozent, denn die durchschnittliche Teuerung der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,8 Prozent. Die Inflation müsse, so Gerstmayer, unbedingt abgegolten werden; „gerade im Handel, wo viele Frauen und viele in Teilzeit arbeiten“. Das Angebot der Arbeitgeber liegt bei plus 3,1 Prozent heuer und einem Plus von 0,5 Prozent auf die Inflation im kommenden Jahr.