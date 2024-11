Salzkammergut Festwochen: „Egal wohin, Baby!“

Einzigartige Konzerthighlights im Sommer

Weiters stehen im ersten Halbjahr neben der traditionellen „Hausmusik-Roas“ von Franz Welser-Möst noch weitere Theater- und Konzertabende am Programm, u.a. Philharmonix – The Vienna Berlin Music Club (15. Jänner, Laakirchen); ebenda führt ein Puppenspiel von Nikolaus Habjan in die dunkelsten Kapitel der österreichischen Geschichte (6. Februar, Laakirchen). Das Janoska Ensemble interpretiert im neu sanierten Stadttheater Gmunden Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ (20. März) neu. Ebenfalls am Programm: Ein Konzert der St. Florianer Sängerknaben am 4. April in der Stadtpfarrkirche Gmunden.