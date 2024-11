Kulturhauptstadt: Bleibt mehr als der Pudertanz?

Nachhaltige Wegbereiter für nächste Highlights

Die OÖ Landes-Kultur GmbH (OÖLKG) blickt ebenfalls auf ein „erfolgreiches Kulturhauptstadtjahr“. Die Ai-Weiwei-Ausstellung „Transcending Borders. Dialog mit der Hallstattkultur“ im Marmorschlössl und den kaiserlichen Stallungen in Bad Ischl zählte 58.868 Besucher, die Ausstellungen der Academy of Ceramics in Gmunden bisher rund 27.000. Beide Locations will die OÖLGK nächstes Jahr mit Arbeiten von Erwin Wurm bespielen.