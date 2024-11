Blau-rote Wette | Freiheitliche Sieger

Freiheitliche Sieger. Wie wird sich Wahlsieger Kunasek entscheiden? Man sagt, die Bundespartei mache ordentlich Druck in Richtung Koalition mit der SPÖ. Die dahinterliegende These: Das würde die ohnehin tief zerklüftete und angeschlagene Bundes-SPÖ noch weiter destabilisieren und die mühsamen Bundesregierungsverhandlungen zwischen Roten, Türkisen und Pinken massiv stören. Andererseits: Schließt die FPÖ in der Steiermark mit der ÖVP einen Pakt, dann wäre dies schon das fünfte schwarz-blaue Bundesland (nur mit umgekehrten Vorzeichen in der Grünen Mark). Da würde auch der Druck auf die Bundes-ÖVP steigen, es doch mit den Blauen auch in der Bundesregierung zu wagen. Am Ball ist die FPÖ. Am Ball ist Mario Kunasek. Er entscheidet, wie es in der Steiermark weitergeht. Und auch in Österreich. Und, so viel ist gewiss: So oder so sind die Freiheitlichen die Sieger.