FPÖ hat nun 17 Abgeordnete – aber nur eine Frau

Die Freiheitlichen werden in Zukunft mehr als ein Drittel aller Abgeordneten im Landtag stellen, konkret 17 Mandatare. Und in diesem Fall ist Gendern tatsächlich nicht notwendig: Unter diesen 17 Personen ist mit der Unternehmerin Eva Maria Kroismayr-Baier aus Schladming nur eine einzige Frau. Julia Koszednar aus Söding hat das 18. freiheitliche Mandat und damit den Einzug in den Landtag knapp verpasst.