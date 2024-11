Freiheitliche zeigen der SPÖ die kalte Schulter

Der angesprochene Freiheitliche zeigt den Sozialdemokraten jedoch die kalte Schulter: „Es gibt keinen Pakt mit der SPÖ. Die Partei ist so schwach, dass sie nur Dritter wird.“ Die Wiener Neustädter würden nicht so einfach vergessen, dass die Roten die Stadt über viele Jahre zu Grunde gerichtet hätten. „Und die ÖVP scheint offenbar hochnervös zu sein. Dass der nächste Bürgermeister Klaus Schneeberger heißt, ist noch lange nicht in trockenen Tüchern“, schießt Gerstenmayer verbal auch in die andere Richtung. Er rechnet mit einer starken Mandatszunahme bei der Gemeinderatswahl im Jänner.