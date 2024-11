Kunasek lud zu ersten Sondierungsgesprächen

Junge Rote gegen Koalition mit FPÖ

Die Sozialistische Jugend Steiermark teilte indessen am Mittwoch in einer Aussendung mit, dass eine Koalition mit der FPÖ in der Steiermark ein „absolutes No-Go“ sei. Sie sprachen sich „vehement gegen eine Regierungskoalition mit der rechtsextremen FPÖ aus“. Als Zeichen des Protests haben sie in einer Aktion vor der Grazer Burg das Wahljahr 2024 als Aufhänger verwendet und eine Liste mit 24 Gründen gegen eine Koalition mit der FPÖ präsentiert. Ähnliche Töne waren vom Verband Sozialistischer Studentinnen und Studenten Graz (VSStÖ) zu hören: „Keine Koalition mit der FPÖ“, sagte der Vorsitzende Nicolas Burger. Die SPÖ dürfe nicht den „Steigbügelhalter für die hasserfüllte und menschenverachtende Politik der FPÖ spielen – weder auf Bundes-, noch auf Landesebene“.