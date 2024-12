Leona König sucht die Klassikstars von morgen

Der aus einer hochmusikalischen Großfamilie stammende Bleuse begann bereits als Vierjähriger mit dem Geigenspiel und zog vor gut drei Jahren nach Wien, um tiefer und professioneller in die Welt der Klassik einzutauchen. Als einer von neun Finalisten nahm er am heurigen „Goldene Note“-Finale teil, sorgt davor aber mit Obonya bei einem besonderen musikalisch-literarischen Auftritt für Furore. In den folgenden Wochen werden weitere Top-Stars folgen. U. a. werden Missy May, Michael Schade, Matthias Bartolomey, Patricia Nolz und Cesár Sampson mit Talenten arbeiten und kulturelle Besonderheiten in Szene setzen. Man darf auf die vielen Talente gespannt sein.