Viele Gewaltbetroffene kennen Frauenhäuser nicht

In Frauenhäusern können Betroffene unbegrenzt bleiben, das Personal bietet nicht nur Akutbetreuung, sondern auch Unterstützung beim Auszug in ein neues Leben und Nachbetreuung an. Beratungsstellen sind zudem mit Angehörigen in Kontakt, die sich Sorgen machen und fragen, was sie tun könnten.