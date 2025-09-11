Sieg-Motto: „Wenn man Spaß hat, ist man schnell“

LIVESTREAM: Austria muss gegen FC Paris bestehen
Bike-Girl Rosa Zierl gilt als das größte Downhill-Talent der Welt. Die erst 16-jährige Innsbruckerin hat sich in diesem Jahr mit EM- und WM-Sieg gleich zweimal vergoldet: „Der WM-Lauf war so gut und in den letzten Kurven dachte ich nur daran, dass ich keine Fehler machen darf.“
Das schnellste Mädchen der Welt auf einem Mountainbike kommt aus Tirol. Nach EM-Gold im August sauste Juniorenfahrerin Rosa Zierl vergangene Woche in der Schweiz auch zum WM-Titel. „Ich kann es noch immer nicht ganz glauben. Das erste Mal realisiere ich es, wenn ich das Regenbogen-Trikot in einem Rennen tragen darf“, sagt die 16-jährige Innsbruckerin.
