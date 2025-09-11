Sieg-Motto: „Wenn man Spaß hat, ist man schnell“

Das schnellste Mädchen der Welt auf einem Mountainbike kommt aus Tirol. Nach EM-Gold im August sauste Juniorenfahrerin Rosa Zierl vergangene Woche in der Schweiz auch zum WM-Titel. „Ich kann es noch immer nicht ganz glauben. Das erste Mal realisiere ich es, wenn ich das Regenbogen-Trikot in einem Rennen tragen darf“, sagt die 16-jährige Innsbruckerin.