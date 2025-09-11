Alkolenker (62) krachte in Zug: Führerschein weg

Am Donnerstag krachte ein 62-jähriger Pkw-Lenker bei einem Bahnübergang in Deutschfeistritz (Steiermark) gegen einen Zug. Zum Glück wurde niemand verletzt. Wie sich herausstellte, war er mittelgradig alkoholisiert.
Bei einem unbeschrankten, aber rotlichtgeregelten Bahnübergang in Deutschfeistritz kam es am Donnerstagnachmittag zu einem heiklen Unfall. Gegen 14.20 Uhr fuhr ein Zug von Übelbach in Fahrtrichtung Peggau – glücklicherweise nur mit einem Lokführer und einer Zugbegleiterin besetzt.
Der 62-jährige Autofahrer aus dem Bezirk Graz-Umgebung dürfte aufgrund der Sonneneinstrahlung den Zug beim Bahnübergang auf der L385 übersehen haben – es kam zum Zusammenstoß.
Führerschein abgenommen
Doch es hätte schlimmer kommen können: Zwei Personen mussten lediglich vor Ort medizinisch betreut werden, sie dürften aber nicht verletzt worden sein. Am Auto entstand ein Totalschaden. Nach dem Unfall stellte sich allerdings heraus, dass der Lenker mittelgradig alkoholisiert war.
Ihm wurde der Führerschein abgenommen. Der 62-Jährige wird wegen der Alkoholisierung an die Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung angezeigt. Im Einsatz standen die Feuerwehr Deutschfeistritz, das Rote Kreuz und die Polizei.
