Gewalt an Frauen kennt viele Sprachen und Formen

Infos dort, wo Frauen sie diskret bekommen können

Hierbei ist besonders wichtig, die Informationen gezielt an den Orten zur Verfügung zu stellen, die von der Zielgruppe auch tatsächlich frequentiert werden – wie eben Frauen- und Kinderarztpraxen. In rund 2000 Praxen in ganz Österreich gibt es diese Broschüren ab sofort. Johannes Steinhart, Präsident der Österreichischen Ärztekammer: „Die Ärztekammer unterstützt sehr gerne diese Aktion, damit Gewaltopfer niederschwellig und diskret jede mögliche Hilfe bekommen.“