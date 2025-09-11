Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vuelta a Espana

Ganna gewinnt Zeitfahren, Gall verliert einen Rang

Sport-Mix
11.09.2025 18:10
Filippo Ganna holt sich den Sieg im Einzelzeitfahren.
Filippo Ganna holt sich den Sieg im Einzelzeitfahren.(Bild: AFP/MIGUEL RIOPA)

Das 12-km-Einzelzeitfahren der Vuelta a Espana in Valladolid hat zu keinen Umstürzen im Gesamtklassement geführt. Der Däne Jonas Vingegaard behielt drei Tage vor dem Ende der Rad-Rundfahrt mit einem neunten Platz das Rote Trikot und steht vor seinem ersten Gesamtsieg. Felix Gall benötigte als 29. 13:41 Minuten, der Osttiroler verlor dadurch einen Rang und ist nun hinter Matthew Riccitello aus den USA Gesamt-Siebenter. Schnellster war am Donnerstag der Italiener Filippo Ganna.

0 Kommentare

Der Italiener benötigte für das flache Teilstück exakt 13 Minuten und feierte bereits seinen achten Triumph bei einem Zeitfahren einer Grand Tour. Am nächsten kam ihm der Australier Jay Vine, der knapp eine Sekunde auf den Sieger einbüßte. Joao Almeida komplettierte als Dritter das Podest und verkürzte den Rückstand in der Gesamtwertung auf Vingegaard um zehn Sekunden. Das heißt, dass der Däne immer noch 40 Sekunden Vorsprung auf den Portugiesen hat. Bester Österreicher auf der 18. Etappe war Felix Großschartner als 21.

Felix Gall
Felix Gall(Bild: GEPA)

Zeitfahren aus Sicherheitsgründen verkürzt
Ursprünglich hätte das Zeitfahren über 27,2 km führen sollen. Aus Sicherheitsgründen – die Vuelta wurde bisher fast täglich von pro-palästinensischen Demonstranten gestört – entschieden die Organisatoren, die Strecke auf 12,2 km zu verkürzen. „Natürlich war es nach der Nachricht von der Änderung der Strecke gestern Abend etwas seltsam, aber ich habe heute versucht, mein Bestes zu geben“, sagte Ganna. Die Demonstranten kritisieren auch das Team Israel-Premier Tech, das mittlerweile auf die Nennung von „Israel“ auf seinen Trikots verzichtet.

Die Spanien-Rundfahrt endet am Sonntag in der Hauptstadt Madrid. Vingegaard könnte dann seinen ersten Gesamtsieg feiern. Er sei mit seiner Vorstellung im Zeitfahren „ganz zufrieden“ und habe sich wieder besser gefühlt als am Tag zuvor, sagte der 28-Jährige im Eurosport-Interview.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
186.100 mal gelesen
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
163.530 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Royals
Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella
108.743 mal gelesen
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1758 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1574 mal kommentiert
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1351 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Mehr Sport-Mix
Krone Plus Logo
Bike-Girl vergoldet
Sieg-Motto: „Wenn man Spaß hat, ist man schnell“
Vuelta a Espana
Ganna gewinnt Zeitfahren, Gall verliert einen Rang
Krone Plus Logo
Julia Mayer in Tokio
Sextest wichtig: „Will nicht gegen Männer laufen“
Extreme Hitze in Japan
WM-Marathon wird ein Lauf durch die Hölle
Slowenien tobt
EM-Frust: „Schämt euch“, „Sieg war nicht erlaubt“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf