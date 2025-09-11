Ganna gewinnt Zeitfahren, Gall verliert einen Rang

Zeitfahren aus Sicherheitsgründen verkürzt

Ursprünglich hätte das Zeitfahren über 27,2 km führen sollen. Aus Sicherheitsgründen – die Vuelta wurde bisher fast täglich von pro-palästinensischen Demonstranten gestört – entschieden die Organisatoren, die Strecke auf 12,2 km zu verkürzen. „Natürlich war es nach der Nachricht von der Änderung der Strecke gestern Abend etwas seltsam, aber ich habe heute versucht, mein Bestes zu geben“, sagte Ganna. Die Demonstranten kritisieren auch das Team Israel-Premier Tech, das mittlerweile auf die Nennung von „Israel“ auf seinen Trikots verzichtet.