Grenzpolizei schob türkische Oma in Windeseile ab

Mit nächster Maschine zurück nach Istanbul

Ihre Kinder und Enkel (alle längst österreichische Staatsbürger) haben sich schon riesig auf den Besuch gefreut. Doch es gab kein Wiedersehen. Denn die geschockte Seniorin wurde kurzerhand von der Polizei in die nächste Maschine nach Istanbul verfrachtet. Ohne Begleitung ging es zurück zum Airport der türkischen Metropole, von dort nahm sie die nächste Maschine in ihre Heimatstadt Kayseri. Für eine Frau in ihrem Alter eine enorme Herausforderung.