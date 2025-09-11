Wilde Szenen wegen gescheiterter Schweigeminute

„Während für den Kriminellen George Floyd im Europäischen Parlament 2020 sehr wohl eine Schweigeminute abgehalten wurde, wird Charlie Kirk diese Ehre verweigert, obwohl er durch seine Aktion des Dialogs und des Miteinanderredens eher verbinden als spalten wollte“, so Vilimsky. Zur Erinnerung: Floyd wurde bei einer Polizeikontrolle im US-Bundesstaat Minnesota minutenlang die Luft abgedrückt, bis er qualvoll erstickte.