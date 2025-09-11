Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Streit um Kirk in EU

Wilde Szenen wegen gescheiterter Schweigeminute

Außenpolitik
11.09.2025 18:26
Charlie Kirk vertrat stramm rechte Positionen.
Charlie Kirk vertrat stramm rechte Positionen.(Bild: AFP/PHILL MAGAKOE)

Nach dem tödlichen Attentat auf den rechten US-Aktivisten Charlie Kirk hat es im EU-Parlament eine Auseinandersetzung um eine Gedenkaktion für ihn gegeben. Ein Rechtskonservativer wollte einen Teil seiner Redezeit dafür nutzen – doch dann grätschte eine Sozialdemokratin dazwischen.

0 Kommentare

Der Abgeordnete Charlie Weimers von der rechtspopulistischen Partei Schwedendemokraten wollte am Donnerstag in Straßburg einen Teil seiner Redezeit für einen Moment der Stille nutzen. Er wurde jedoch von der Sitzungsleiterin Katarina Barley (SPD) unterbrochen, worauf Unruhe im Plenum ausbrach.

Weimers wisse, dass Parlamentspräsidentin Roberta Metsola eine Schweigeminute aus Verfahrensgründen abgelehnt habe, sagte die deutsche Sozialdemokratin Barley, eine von 14 Vizepräsidenten und Vizepräsidentinnen des EU-Parlaments. Die Rechtsaußen-Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR), der die Schwedendemokraten angehören, quittierte Barleys Einschreiten mit lautem Klopfen auf ihren Sitzpulten im Plenarsaal. Der Rest der Abgeordneten applaudierte Barley.

Weimers hatte Metsola vor der Sitzung schriftlich um einen Moment der Stille gebeten. „Unser Recht auf freie Rede kann nicht ausgelöscht werden“, schrieb er. Der Schwede warf dem Parlament Voreingenommenheit vor und wies auf die Schweigeminute hin, die dort 2020 für George Floyd abgehalten wurde, dessen Ermordung durch einen US-Polizisten weltweite Proteste ausgelöst hatte.

Rechte Parteien schäumen vor Wut
Die italienische Rechtsaußen-Partei Lega nannte die Entscheidung des Parlaments „politisch beschämend und moralisch inakzeptabel“. FPÖ-Delegationsleiter Harald Vilimsky monierte einen „Schlag ins Gesicht all jener, die an die Grundwerte der Demokratie glauben“.

„Während für den Kriminellen George Floyd im Europäischen Parlament 2020 sehr wohl eine Schweigeminute abgehalten wurde, wird Charlie Kirk diese Ehre verweigert, obwohl er durch seine Aktion des Dialogs und des Miteinanderredens eher verbinden als spalten wollte“, so Vilimsky. Zur Erinnerung: Floyd wurde bei einer Polizeikontrolle im US-Bundesstaat Minnesota minutenlang die Luft abgedrückt, bis er qualvoll erstickte.

Lesen Sie auch:
Dieser Mann soll Influencer Charlie Kirk getötet haben.
„Gutes Videomaterial“
Kirk-Attentat: Womöglich Tatwaffe gefunden
11.09.2025
Verharmloste Attentat
Linker TV-Kommentator nach Ansage zu Kirk gefeuert
11.09.2025
Auf Bühne getötet
Kirk sprach kurz vor Schuss über Waffengewalt
11.09.2025

Liberale: Kirk verdient keine Ehrung
Die französische Abgeordnete Nathalie Loiseau von der liberalen Fraktion Renew Europe schrieb im Onlinedienst X, Kirk habe es „nicht verdient“ zu sterben. „Ob er es verdient, von unserem Parlament geehrt zu werden, ist eine andere Frage“, fügte sie mit Verweis auf Botschaften Kirks in Onlinediensten hinzu. Die EU-Kommission kommentierte, sie verurteilte „jegliche Formen der Gewalt“.

Kirk war am Mittwoch bei einer Diskussionsveranstaltung im Bundesstaat Utah erschossen worden. Der 31-Jährige war ein stramm rechter Aktivist und Podcaster sowie einflussreicher Unterstützer von US-Präsident Donald Trump.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
186.100 mal gelesen
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
163.530 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Royals
Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella
108.743 mal gelesen
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1758 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1574 mal kommentiert
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1351 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Mehr Außenpolitik
Streit um Kirk in EU
Wilde Szenen wegen gescheiterter Schweigeminute
Krone Plus Logo
Zwischenfall in Polen
Moskau rüstet auf: Wie verwundbar ist Europa?
Abschiebungen
Taliban-Beamte leisten in Österreich Amtshilfe
„Anerkannte Erbin“
Südkorea sieht Kims Tochter als seine Nachfolgerin
Korruptionsverdacht
Immunität aufgehoben: Razzia bei AfD-Mann Krah
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf