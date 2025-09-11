Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sperre am Fernpass

Harakiri-Flucht vor Megastau über steilen Almweg

Tirol
11.09.2025 18:00
Während der Sperre der Fernpassstraße wegen eines Unfalls wichen viele Verkehrsteilnehmer über ...
Während der Sperre der Fernpassstraße wegen eines Unfalls wichen viele Verkehrsteilnehmer über Feld- und Almwege aus.(Bild: Harald Schönherr, Krone KREATIV)

Verrückte Ausweichideen kreierten im Stau steckende Verkehrsteilnehmer während der stundenlangen Totalsperre der Fernpassstraße in Tirol am späten Mittwochnachmittag bzw. -abend. Der Bürgermeister von Biberwier (Bezirk Reutte) ersuchte sogar die Bergwacht um Hilfe.

0 Kommentare

Das 1789 Meter hohe Marienbergjoch verbindet das Inntal bzw. Mieminger Plateau mit dem Außerfern – genauer gesagt mit Biberwier. Als Ausweichroute für die überlastete Fernpasstraße (B179) war der steile Alm- bzw. Forstweg über das Joch, vorbei an der Marienbergalm, freilich nie gedacht. Doch erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt.

Einsatz für Bergwacht Biberwier
Weil die B179 ab dem späten Mittwochnachmittag nach einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw für neun Stunden gesperrt war, wurden viele Verkehrsteilnehmer erfinderisch. Ein Einsatz der Bergwacht Biberwier war die Folge.

„Der Biberwierer Bürgermeister Harald Schönherr hat uns kurz vor 18 Uhr informiert, dass Fahrzeuge vom Marienbergjoch herunterkommen, um den Stau zu umgehen“, schildert Mathias Stricker, stellvertretender Leiter der Bergwacht-Einsatzstelle Biberwier. „Und er hat uns um Hilfe ersucht.“

Die Bergwacht Biberwier stoppte die Stauflüchtlinge.
Die Bergwacht Biberwier stoppte die Stauflüchtlinge.(Bild: Harald Schönherr)
Zitat Icon

Der Biberwierer Bürgermeister hat uns informiert, dass Fahrzeuge vom Marienbergjoch herunterkommen, um den Stau zu umgehen.

Mathias Stricker, Bergwacht Biberwier

Bild: Bergwacht Biberwier

Stricker und ein Bergwachtkollege postierten sich daraufhin beim Weißensee zwischen Fernpassstraße und Biberwier. Und sie mussten dort nicht lange auf „Kundschaft“ warten. „Knapp zehn Pkw und dazu sechs Motorräder kamen vom Marienbergjoch herab“, erzählt Stricker im Gespräch mit der „Krone“. Ein Fahrzeug mit einheimischem Kennzeichen bildete quasi die Vorhut, Deutsche und Italiener folgten dem Wagen fast wie Lemminge.

Lesen Sie auch:
Der Unfall sorgte für eine lange Totalsperre.
„Flucht“ über Waldwege
Stau-Chaos: Fernpass nach Crash 9 Stunden gesperrt
11.09.2025
Kilometerlanger Stau
Totalsperre nach Unfall zwischen Lkw und Pkw
10.09.2025

Aus dem Plan, über den für den allgemeinen Verkehr gesperrten Forst- bzw. Almweg gemütlich durch Biberwier ins weitere Außerfern zu gelangen, wurde aber nichts. Denn die Bergwächter „schickten“ die tollkühnen Ausweichler direkt zur Fernpassstraße. Dort hatten sie zwar den Stau hinter sich, wurden jedoch von der Polizei begrüßt.

Zaun hielt „Flüchtige“ auf
Und damit keiner in umgekehrter Richtung das Marienbergjoch anvisieren konnte, wurde beim Weißensee ein Zaun aufgestellt. Gegen 22 Uhr war der Einsatz der Bergwacht beendet, die Sperre der B179 endete gegen 0.30 Uhr

„Solche Ausweichfahrten sind nichts Neues“, weiß Albert Kerber, Bezirksleiter der Bergwacht in Reutte. Er kennt sie auch aus dem Bereich Heiterwang. „Dort weichen viele über Feldwege aus.“

Porträt von Peter Freiberger
Peter Freiberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
186.100 mal gelesen
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
163.530 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Royals
Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella
108.743 mal gelesen
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1758 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1574 mal kommentiert
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1351 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf