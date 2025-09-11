Harakiri-Flucht vor Megastau über steilen Almweg

Stricker und ein Bergwachtkollege postierten sich daraufhin beim Weißensee zwischen Fernpassstraße und Biberwier. Und sie mussten dort nicht lange auf „Kundschaft“ warten. „Knapp zehn Pkw und dazu sechs Motorräder kamen vom Marienbergjoch herab“, erzählt Stricker im Gespräch mit der „Krone“. Ein Fahrzeug mit einheimischem Kennzeichen bildete quasi die Vorhut, Deutsche und Italiener folgten dem Wagen fast wie Lemminge.