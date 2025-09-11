Kendall Jenner will schon mit 29 in Model-Pension

Sie ist eines der am besten bezahlten, berühmtesten und begehrtesten Models der Welt! Dennoch plant Kendall Jenner, sich zurückzuziehen. Sie will stattdessen ihre große Leidenschaft ausleben.
Das 29-jährige Model möchte sich dem Wohndesign widmen und Häuser einrichten. Für sie ist der Traum von einem „einfachen Leben“ abseits des Rampenlichts – obwohl sie als Model Millionen verdient hat.
Jenner, die im Alter von elf Jahren zum ersten Mal in der Reality-TV-Show „Keeping Up with the Kardashians“ auftrat, erklärte gegenüber der „Vogue“, dass sie beabsichtigt, den Laufsteg zu verlassen und sich auf ein ruhigeres Leben in Los Angeles zu konzentrieren: „Ich schwöre bei Gott, ich werde alles aufgeben und nur noch Häuser entwerfen. Das ist kein Scherz.“
Frei sein – ohne Make-up
In ihrem Interview zusammen mit ihrer Modelkollegin Gigi Hadid (30) fügte das Model hinzu: „Ich liebe meinen Wohnraum in L. A., aber ich liebe auch das einfache Leben. Ich mag es, jeden Morgen aufzustehen, einen Bademantel oder eine Jogginghose anzuziehen, kein Make-up zu tragen und einfach frei zu sein mit meinem Tag.“ Sie denke viel über die Zukunft nach, versuche jedoch, nicht zu viel zu planen.
Jenner beschrieb sich selbst als häuslich und sagte, dass sie Normalität sucht, wenn sie nicht mit Luxusmarken arbeitet. „Ich liebe es, zur Pferdeshow zu gehen, gekleidet wie alle anderen, mit meinem Helm, meiner Sonnenbrille und meiner Uniform, und unter einem völlig anderen Namen anzutreten.“
Ihre Äußerungen markieren einen möglichen Wendepunkt in ihrer Karriere, die sie einst zum bestbezahlten Model der Welt gemacht hat. Nach ihrem Fernsehdebüt im Jahr 2007 machte sie sich durch Kampagnen für führende Modehäuser und Auftritte auf internationalen Laufstegen einen Namen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.