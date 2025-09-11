Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Andere Leidenschaft

Kendall Jenner will schon mit 29 in Model-Pension

Society International
11.09.2025 18:00
Kendall Jenner wirbt für große Marken wie Calzedonia – damit soll bald Schluss sein.
Kendall Jenner wirbt für große Marken wie Calzedonia – damit soll bald Schluss sein.(Bild: Calzedonia)

Sie ist eines der am besten bezahlten, berühmtesten und begehrtesten Models der Welt! Dennoch plant Kendall Jenner, sich zurückzuziehen. Sie will stattdessen ihre große Leidenschaft ausleben.

0 Kommentare

Das 29-jährige Model möchte sich dem Wohndesign widmen und Häuser einrichten. Für sie ist der Traum von einem „einfachen Leben“ abseits des Rampenlichts – obwohl sie als Model Millionen verdient hat.

Jenner, die im Alter von elf Jahren zum ersten Mal in der Reality-TV-Show „Keeping Up with the Kardashians“ auftrat, erklärte gegenüber der „Vogue“, dass sie beabsichtigt, den Laufsteg zu verlassen und sich auf ein ruhigeres Leben in Los Angeles zu konzentrieren: „Ich schwöre bei Gott, ich werde alles aufgeben und nur noch Häuser entwerfen. Das ist kein Scherz.“

Kendall Jenner plant, sich aus dem Modelgeschäft zurückzuziehen, um ihrer Leidenschaft für ...
Kendall Jenner plant, sich aus dem Modelgeschäft zurückzuziehen, um ihrer Leidenschaft für Wohndesign nachzugehen.(Bild: EPA/NINA PROMMER)
Kendall Jenner sorgt immer für Aufsehen.
Kendall Jenner sorgt immer für Aufsehen.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
Sie gilt seit Jahren als das bestbezahlte Model der Welt.
Sie gilt seit Jahren als das bestbezahlte Model der Welt.(Bild: AP/Joel C Ryan)

Frei sein – ohne Make-up
In ihrem Interview zusammen mit ihrer Modelkollegin Gigi Hadid (30) fügte das Model hinzu: „Ich liebe meinen Wohnraum in L. A., aber ich liebe auch das einfache Leben. Ich mag es, jeden Morgen aufzustehen, einen Bademantel oder eine Jogginghose anzuziehen, kein Make-up zu tragen und einfach frei zu sein mit meinem Tag.“ Sie denke viel über die Zukunft nach, versuche jedoch, nicht zu viel zu planen.

Jenner beschrieb sich selbst als häuslich und sagte, dass sie Normalität sucht, wenn sie nicht mit Luxusmarken arbeitet. „Ich liebe es, zur Pferdeshow zu gehen, gekleidet wie alle anderen, mit meinem Helm, meiner Sonnenbrille und meiner Uniform, und unter einem völlig anderen Namen anzutreten.“

Lesen Sie auch:
Kendall Jenner, hier mit Schwester Kylie Jenner bei der Hochzeit von Jeff Bezos in Venedig, ...
Weniger ist mehr!
Kendall Jenner sorgt im XXS-Bikini für Aufsehen
01.09.2025

Ihre Äußerungen markieren einen möglichen Wendepunkt in ihrer Karriere, die sie einst zum bestbezahlten Model der Welt gemacht hat. Nach ihrem Fernsehdebüt im Jahr 2007 machte sie sich durch Kampagnen für führende Modehäuser und Auftritte auf internationalen Laufstegen einen Namen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
186.100 mal gelesen
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
163.530 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Royals
Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella
108.743 mal gelesen
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1758 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1574 mal kommentiert
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1351 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Mehr Society International
Andere Leidenschaft
Kendall Jenner will schon mit 29 in Model-Pension
Wegen Israel
Song Contest: Irland will auf Teilnahme verzichten
„Baywatch“-Star
So geht es Nicole Eggert nach zweiter Mastektomie
Niedliches Tattoo
Scarlett Johansson hat ein Lämmchen am Rücken
Auf Welt-Tournee
Angst vor ICE-Razzien: Bad Bunny sagt USA-Tour ab
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf