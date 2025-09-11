Kendall Jenner will schon mit 29 in Model-Pension

Frei sein – ohne Make-up

In ihrem Interview zusammen mit ihrer Modelkollegin Gigi Hadid (30) fügte das Model hinzu: „Ich liebe meinen Wohnraum in L. A., aber ich liebe auch das einfache Leben. Ich mag es, jeden Morgen aufzustehen, einen Bademantel oder eine Jogginghose anzuziehen, kein Make-up zu tragen und einfach frei zu sein mit meinem Tag.“ Sie denke viel über die Zukunft nach, versuche jedoch, nicht zu viel zu planen.