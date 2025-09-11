Nichts planbar! ÖFB ist noch auf einem Blindflug

„Schau, unsere Zentrale haben wir zum Teil mit den Erlösen von der WM 2014 finanziert“, bekam die „Krone“ beim Lokalaugenschein vom bosnischen Verband stolz erzählt. Es war ein fetter Gewinn. Der Österreichs Fußball 2026 auch winken soll. Sportlich ist die Rangnick-Truppe ja auf Kurs. Jede Endrunde ist ein lukratives Geschäft – auch die Monster-WM in den USA, Mexiko und Kanada? Aber planbar ist nichts. Noch ist der ÖFB auf einem Blindflug: „Wir kennen weder die Prämien, noch wissen wir, wie viele Kosten die FIFA übernehmen würde. Das ist noch Kaffeesudlesen“, sagt Geschäftsführer Bernhard Neuhold.