Nichts planbar! ÖFB ist noch auf einem Blindflug

Sportlich ist die Truppe von Trainer Ralf Rangnick voll auf WM-Kurs - das Spektakel 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wird zum Geschäft, das jedoch noch viele Fragen unbeantwortet lässt. „Wir kennen weder die Prämien, noch wissen wir, wie viele Kosten die FIFA übernehmen würde“, so ÖFB-Geschäftsführer Neuhold.
„Schau, unsere Zentrale haben wir zum Teil mit den Erlösen von der WM 2014 finanziert“, bekam die „Krone“ beim Lokalaugenschein vom bosnischen Verband stolz erzählt. Es war ein fetter Gewinn. Der Österreichs Fußball 2026 auch winken soll. Sportlich ist die Rangnick-Truppe ja auf Kurs. Jede Endrunde ist ein lukratives Geschäft – auch die Monster-WM in den USA, Mexiko und Kanada? Aber planbar ist nichts. Noch ist der ÖFB auf einem Blindflug: „Wir kennen weder die Prämien, noch wissen wir, wie viele Kosten die FIFA übernehmen würde. Das ist noch Kaffeesudlesen“, sagt Geschäftsführer Bernhard Neuhold.
