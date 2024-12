Wie katholische Schulen auch heutzutage punkten

Ordensschulen besonders nachgefragt

In Österreich gehen etwa 75.000 bzw. 6,7 Prozent aller Schüler in eine katholische Privatschule; davon 50.000 bzw. 4,5 Prozent der Gesamtzahl in eine der bundesweit 190 Ordensschulen. Und deren Nachfrage sei enorm, hebt Igrec hervor, an vielen Standorten ist sie sogar „zwei- bis dreifach überzeichnet“.