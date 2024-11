Rückenprobleme bremsten den Olympiasieger aus

Bevor die Weltcupsaison am 13. Dezember in Cervinia (It) startet, kam es am Mittwoch am Pitztaler Gletscher zum ersten Kräftemessen der Weltelite. Obwohl „nur“ ein Europacuprennen, waren mit Gesamtweltcupsieger Eliot Grondin (Kan), Weltmeister Jakob Dusek, Martin Nöhrl (D) und Merlin Surget (Fra) zahlreiche Topstars dabei. Auch Olympiasieger Alessandro Hämmerle stand auf der Startliste – musste aber auf ein Antreten verzichten.