Kreinbucher-Tyler ist neuer SPÖ-Geschäftsführer

Während die Entscheidung über mögliche Strafzahlungen, die auch die ÖVP betreffen könnte, noch aussteht, droht der SPÖ weiteres Ungemach durch den Landesrechnungshof. Dessen Mitarbeiter sind derzeit nämlich mit der Prüfung der Landtagswahlberichte beschäftigt. Und auch hier scheint der Bericht der Sozialdemokraten einige Fragen aufgeworfen zu haben. Dem Vernehmen nach wurde Rechnungshofchefin Brigitte Eggler-Bargehr bereits beim neuen Geschäftsführer vorstellig, um die eine oder andere Antwort einzufordern. Die gute Nachricht für die Roten: Sollte es hier Ungereimtheiten geben, kostet dies die Partei maximal 42.000 Euro.