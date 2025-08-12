Vorteilswelt
Zeugen gesucht

Radlerin beging nach Crash Fahrerflucht

Vorarlberg
12.08.2025 13:43
Hier stießen die Radlerinnen zusammen.
Hier stießen die Radlerinnen zusammen.(Bild: Kirstin Tödtling/Vorarlberg Tourismus)

Zu einem Unfall unter Radlern kam es am Montagabend in der Vorarlberger Landeshauptstadt Bregenz. Ein missglücktes Überholmanöver endete mit zwei Verletzten, die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. 

Am Montagabend gegen 19.20 Uhr war am Radweg entlang der Pipeline zwischen Bregenz und Lochau ein Ehepaar am Fahrrad unterwegs. Zur selben Zeit fuhr eine unbekannte Radlerin in die entgegengesetzte Richtung. Auf Höhe der Reichsstraße setzte die Unbekannte plötzlich zum Überholen zweier vor ihr fahrender Pedalritter an.

Während des Überholmanövers kollidierte die Unbekannte seitlich mit dem Drahtesel der Ehefrau. Diese wich reflexartig nach rechts aus und stieß schließlich mit ihrem Begleiter zusammen. Beide stürzten und erlitten dabei verschiedene Verletzungen.

Die unbekannte Radfahrerin setzte ihre Fahrt in Richtung Bregenz einfach fort, ohne anzuhalten oder ihre Personalien anzugeben.

Hat jemand etwas beobachtet?
Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls: Die unbekannte Radfahrerin, zu der keine Personenbeschreibung vorliegt, sowie Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Bregenz unter +43 59133 8120 zu melden.

