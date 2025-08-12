Radlerin beging nach Crash Fahrerflucht

Die unbekannte Radfahrerin setzte ihre Fahrt in Richtung Bregenz einfach fort, ohne anzuhalten oder ihre Personalien anzugeben.

Hat jemand etwas beobachtet?

Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls: Die unbekannte Radfahrerin, zu der keine Personenbeschreibung vorliegt, sowie Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Bregenz unter +43 59133 8120 zu melden.